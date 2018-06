Céline Dion sera ainsi sur scène du 30 octobre au 17 novembre, et du 28 décembre au 20 janvier 2019 – une période qui comprend un spectacle le 31 décembre et un autre le 2 janvier.

L'actuelle série de spectacles que donne la diva à Las Vegas avait été interrompue plus tôt cette année alors que la chanteuse souffrait d'une distension de la trompe d'Eustache. Elle avait alors dû annuler deux mois de concerts au Colosseum.

La chanteuse québécoise, qui est maintenant âgée de 50 ans, a retrouvé la scène le mois dernier après avoir subi une « intervention chirurgicale peu invasive ».

Concerts en Asie et en Océanie

Cette semaine, Céline Dion chantera à Las Vegas mardi, mercredi, vendredi et samedi. Elle amorcera ensuite une tournée de 22 spectacles en Asie et en Océanie, laquelle commencera par Tokyo, au Japon, le 26 juin, et se terminera le 14 août à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Céline Dion s'arrêtera aussi à Macao, à Singapour, à Jakarta, à Taïwan, à Manille et à Bangkok.

Les billets pour sa nouvelle série de spectacles à Las Vegas seront mis en vente vendredi midi.