Un de nos bénévoles y est allé pour acheter des fournitures et voilà qu'il y avait des lots de test de fentanyl. Nous en avons essayé et ils semblent fonctionner. Sarah Blyth, bénévole à la Société de la prévention des surdoses

Sarah Blyth, une bénévole auprès de la Société de la prévention des surdoses, dit être agréablement surprise d’apprendre que l'on peut acheter ces tests de dépistage à 1,25 $ au coeur du Downtown Eastside.

Elle ajoute que les tests de fentanyl bon marché et faciles d'accès sont importants pour les usagers occasionnels de drogue ou dans les petites communautés qui voudraient savoir ce que contiennent ces produits vendus dans la rue.

Cependant, Sheldon Pelletier, un résident du Downtown Eastside, n’est pas certain que ce type de dépistage puisse changer des choses dans sa communauté.

Sheldon Pelletier pense que les bandelettes de test seraient plus utiles si elles détectaient la quantité de fentanyl plutôt que sa présence dans les drogues.

Selon le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique, parmi les 1400 morts par surdose constatées dans la province en 2017, 83 % comportaient des traces de fentanyl. Cette année, plus de 300 personnes ont succombé à une surdose liée au fentanyl.

Sarah Blyth note que le dépistage de la présence de fentanyl est un bon début, mais que les utilisateurs devraient avoir conscience que se procurer de la drogue dans la rue est risqué.