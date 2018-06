Un texte de Jean-Philippe Martin

William Dufour en Abitibi

William Dufour a été le premier hockeyeur de la région de Québec et Chaudière-Appalaches sélectionné par une des 18 formations de la LHJMQ.

William Dufour est conduit vers la scène après avoir été choisi au 6e rang par les Huskies de Rouyn-Noranda. Photo : LHJMQ/Vincent Ethier

L’attaquant du Blizzard du Séminaire Saint-François a été choisi 6e au total par les Huskies de Rouyn-Noranda.

L’ailier droit de 16 ans a inscrit 17 buts et 18 mentions d’aide en 36 matchs la saison dernière. Il était classé au 9e rang par la Centrale de soutien au recrutement de la ligue.

Pier-Olivier Roy de Lac-Etchemin a été le seul autre joueur choisi lors du premier tour. L’ailier gauche des Chevaliers de Lévis poursuivra sa carrière junior avec les Olympiques de Gatineau.

Les Remparts renflouent leur banque de choix

Patrick Roy a eu l’occasion de renouer avec ses homologues de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ce week-end lors du repêchage annuel. Mais le nouvel entraîneur-chef et directeur-gérant n’a pas frappé de grand coup à son retour avec les Remparts.

Sans droit de parole avant la troisième ronde, Patrick Roy s’est contenté de laisser passer la parade et garnir sa banque de choix pour le repêchage 2019.

Avec le 47e choix, les Remparts ont mis la main sur Kevyn Brassard, un gardien de but des Forestiers d’Amos.

Début du graphique (passez à la fin) .@brass_1 était bien heureux de sa sélection ! Il pose fièrement avec son frère Éric qui a évolué avec Québec en 2014-2015 ! #TATOUÉREMPARTS pic.twitter.com/9G3XG5EDlU — Remparts de Québec (@quebec_remparts) 2 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

Patrick Roy et ses collègues ont plus tard sélectionné trois autres gardiens.

Thomas Boucher (Corsaire de Pointe-Levy, 6e ronde) et Griffin Kelly (Cole Harbour, N.-É., 12e ronde) se sont joints à l’équipe samedi tandis que Drew Commesso (Narbour, Mass.) a été réclamé lors du repêchage des joueurs américains lundi.

Dix Chevaliers sélectionnés

Les joueurs des Chevaliers de Lévis ont été particulièrement en demande lors du repêchage samedi.

Un total de 10 joueurs de la formation midget AAA ont été choisis par les équipes du circuit Courteau, dont huit lors des quatre premières rondes.

Dix joueurs des Chevaliers de Lévis ont été choisis lors du repêchage 2018 de la LHJMQ, dont huit lors des quatre premières rondes. Photo : Chevaliers de Lévis

En plus de Pierre-Olivier Roy (Gatineau), les joueurs de centre William Veillette ainsi que Xavier Bourgault ont tous les deux été appelés par les Cataractes de Shawinigan en 2e ronde.

L’entraîneur des Chevaliers, Mathieu Turcotte était fort heureux pour ses joueurs.

« On met beaucoup de travail avec les joueurs durant la saison et ils récoltent les fruits de leurs efforts. Pour un coach, ce qui est le fun, c’est de voir les joueurs repêchés, mais surtout de les voir repêchés tôt. On est très content. »