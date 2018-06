En tout, ce sont 89 spectacles réunissant 197 artistes que proposera cette édition spéciale.

Ce sont des artistes de tous les âges, pour tous les publics. Ça sera une grosse fête de la chanson francophone, la plus grosse programmation de l'histoire du festival! Pierre Fortier, directeur général et artistique du FICG

Le parc Daniel-Jonhson, avec ses deux scènes, sera l'hôte de quatre grands spectacles-événements extérieurs gratuits.

Vincent Vallières, accompagné de plusieurs invités dont Andréanne A. Malette, Émile Bilodeau, Philippe Brach et Patrice Michaud, lanceront le bal le 23 août.

Le spectacle Musique de notre monde célèbrera la diversité culturelle et musicale du Québec. « Notre société change et évolue. On a de plus en plus de gens qui viennent de la francophonie internationale. Des grands de la chanson québécoise parraineront des artistes qui sont nés à l'extérieur du pays pour interpréter des classiques québécois. On est très contents de pouvoir vivre ça à Granby qui accueille 119 pays différents dans sa communauté », explique le directeur général et artistique du festival, Pierre Fortier. Sur scène, on retrouvera Marc Hervieux, Hubert Lenoir, Martine St-Clair, Pierre Flynn, Wesli et Mamselle Ruiz, entre autres.

Loco Locass, Émile Proulx-Cloutier, Valaire, Alexandre Désilet et Yann Perreau sont parmi les artistes qui présenteront Beau comme on s'aime qui célébrera les 50 ans de l'Office franco-québécois de la jeunesse.

En clôture, d'anciens participants du FICG renoueront avec l'événement. Parmi eux, Karim Ouellet, Jean-François Breau, Damien Robitaille et Klô Pelgag entonneront des succès francophones.

Concert unique avec l'OSM

L'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous la direction artistique de Monique Giroux et la direction musicale du chef d'orchestre Simon Leclerc, s'arrêtera au Palace de Granby avec des artistes qui ont marqué le festival : Isabelle Boulay, Marie Denise Pelletier, Luce Dufault, Safia Nolin et Fabienne Thibeault.

Les demi-finalistes dévoilés

En tout, il y a 24 demi-finalistes. La majorité viennent du Québec, mais il y a aussi des représentants de l'Ontario, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.

Les genres sont variés allant de la musique du monde au jazz en passant par le rock déjanté.

« On cherche des artistes qui ont une signature à eux. C'est difficile d'être 100 % soi-même quand tu as 19-20-21 ans. Les participants sont assez jeunes cette année, seulement quelques-uns ont passé la trentaine. De vouloir avoir des artistes que l'on reconnaît parmi tous les autres, c'est qu'ils sont capables d'être eux-mêmes et on en a plusieurs cette année comme ça », ajoute M. Fortier.

La grande finale aura lieu le 22 août au Palace de Granby.