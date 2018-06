Cette élection se déroule alors que la précédente, qui a eu lieu en 2016, a été annulée par le juge fédéral Robert Barnes, qui a découvert qu'elle avait été truquée, notamment par l’achat de vote.

Clarence Papequash, qui se présente à l'élection du 11 juin, avait été arrêté en 2017 en possession de codéine, alors qu'il était déjà membre du conseil de bande. Il avait alors plaidé coupable devant la Cour. Il est sorti de prison en décembre 2017.

Interrogé sur sa volonté de présenter lors de la nouvelle élection, l’ancien condamné affirme qu’il « [...] ne pense pas que cela soit un problème ».

Ce n'est pas la première fois que M. Papequash a des démêlés avec la justice. En 2014, alors qu'il était chef du conseil de bande, il avait dû renoncer à son poste après avoir reçu une peine de six mois avec sursis, pour avoir vendu un comprimé de morphine à un employé de la GRC.

Le sexagénaire souligne qu’il « n’est pas précisé dans la Loi qu’il ne peut pas se présenter ».

Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) confirme qu’il n’est pas interdit aux personnes avec un dossier criminel ou des accusations en cours de se présenter à une telle élection.