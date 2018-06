Le site Sommet du G7 Mission santé population vise à outiller les citoyens quant aux différentes situations qui pourraient survenir durant le G7. Deux onglets touchent notamment les gaz lacrymogènes.

La Dre Isabelle Goupil-Sormany, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, croit que les forces policières pourraient lancer des gaz pour éviter certains débordements lors des rassemblements prévus à Québec.

Si tel est le cas, des mesures peuvent être prises par les manifestants pour éviter d'être incommodés, mentionne la Dre. Ils doivent tenter de s’éloigner le plus rapidement possible de la source de l’irritant et ne pas se coucher au sol puisque le gaz descend.

« Les gaz lacrymogènes, c’est une odeur de poivre, une odeur assez forte, donc si on s’éloigne, on va au grand air, on devrait se sentir mieux », dit-elle.

Si des symptômes respiratoires ou autres persistent plus d’une heure après avoir quitté le site, les citoyens devraient consulter un urgentologue ou un ophtalmologue sans délai, conseille le CIUSSS.

Recommandations pour une exposition aux gaz à l’extérieur : S’éloigner le plus rapidement possible de la foule et ne pas se coucher au sol;

Ne pas se toucher le visage ou frotter ses yeux;

Se laver les mains et se rincer les yeux rapidement à l’eau;

Enlever ses vêtements contaminés et les placer dans un sac de plastique scellé. Les laver avec un détergent et à l’eau froide;

Se moucher et cracher afin d’évacuer la substance;

Retirer et jeter ses lentilles cornéennes. Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Fermez vos fenêtres!

La Dre Isabelle Goupil-Sormany, du CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

Les résidents qui habitent à proximité des sites de manifestations, au centre-ville de Québec par exemple, pourraient aussi être touchés par les gaz, souligne par ailleurs la Dre Goupil-Sormany.

Elle leur suggère de s’assurer de fermer leurs fenêtres avant de partir pour le travail.

« Fermez vos fenêtres, la ventilation, l’échangeur d’air, la climatisation. Il ne faut pas que ça [le gaz lacrymogène] rentre. »

Les gens qui auraient été exposés à l’extérieur devraient aussi retirer leurs vêtements souillés avant d’entrer de nouveau dans leur domicile pour éviter de répandre la poudre des gaz lacrymogènes qui pourrait incommoder notamment les jeunes enfants.

Advenant une contamination néanmoins, la poudre s’enlève bien à grande eau, mentionne Mme Goupil-Sormany.

Recommandations pour une exposition aux gaz à l’intérieur : Ventiler le logement seulement lorsqu’il n’y aura plus de gaz visible à l’extérieur;

Si des poussières de gaz lacrymogène sont infiltrées dans le logement, porter des gants et un chandail à manches longues;

Nettoyer à grande eau les surfaces;

Nettoyer les filtres des systèmes de réfrigération et de ventilation;

Brosser et laver à l’eau courante les fruits et les légumes;

Jeter les aliments non emballés hermétiquement. Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le Dr. Goupil-Sormany rappelle qu’en 2001 lors du Sommet des Amériques, beaucoup de logements du centre-ville de Québec avaient été contaminés.

Le Service de police de la Ville de Québec a toutefois mentionné la semaine dernière s'attendre à une dynamique différente de celle du Sommet des Amériques.

Des manifestations en marge du G7 à La Malbaie sont prévues à Québec jeudi, vendredi et samedi.