Un texte de Jean-François Deschênes

Le jeu peut être joué sur les consoles Xbox One, PS4 et sur un site spécialisé pour ordinateur personnel.

Le projet de 1,5 million de dollars a été développé conjointement avec l’entreprise spécialisée en jeux vidéo de Québec, FRIMA et l’éditeur allemand Koch Media.

Pour le producteur du Groupe PVP, Vincent Leroux, il s’agit d’une première expérience qui se répétera certainement. « C’est le début de quelque chose. C’est sûr qu’on était plus petit dans ce projet-là, Frima a fait le gros du projet. Mais pour nous, on a appris des choses. On a acquis de l’expertise », souligne-t-il.

On a fait des contacts dans l’industrie et là on s’enligne pour faire des jeux, mais de façon plus autonome. Vincent Leroux, producteur, Groupe PVP

Extrait du jeu Photo : Courtoisie : Groupe PVP

Une demi-douzaine d’employés du Groupe PVP, dont Mathieu Brien, a travaillé sur le projet. Il s'agit d'une expérience enrichissante selon lui.

« J’ai travaillé avec des games designer qui vont nous aider à développer des jeux éventuellement. Voir c’est quoi les outils qu’ils utilisaient pour la gestion de projets et ces trucs-là. Ce sont des éléments qu’on peut ramener chez PVP pour nous faire grandir et nous amener à faire des jeux éventuellement qui sont plus poussés. »

Une quarantaine de personnes travaillent pour l'entreprise. La majorité est à Matane, de ce nombre, quelques-uns travaillent dans les bureaux de Longueuil. Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN), a aussi participé au projet. Il arrive occasionnellement que le Centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Matane participe à l’élaboration de jeux vidéo.

L’avantage du projet Illusion, selon la directrice du CDRIN, Isabelle Cayer, c’est d’avoir réussi à amener l’expertise en région. « Ça permettait une expérience de travail à des étudiants au centre de recherche. Ça permettait à des employés en programmation de développer leur expertise. Et surtout à une entreprise de la région d’avoir accès peut-être à une autre opportunité d’affaires »,indique-t-elle.

La Maison de production de Matane Photo : Radio-Canada/Jean-françois Deschênes

Le Groupe PVP a acheté les droits de la marque ZORRO. Pour une durée de sept ans, l’entreprise matanaise pourra développer des produits avec le populaire justicier masqué. Déjà, Vincent Leroux prévoit un dessin animé en collaboration avec un partenaire français et un jeu vidéo.