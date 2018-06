Un texte d’Angie Bonenfant

Qu’avez-vous retenu des déclarations de Doug Ford, Kathleen Wynne et Andrea Horwath à Ottawa ?

Méthodologie : Radio-Canada a analysé tous les discours prononcés par les trois principaux chefs de parti dans la capitale nationale, entre le 9 mai et le 2 juin, à l’aide d’un logiciel nommé Word Counter. Grâce à cet outil, nous avons relevé les mots les plus souvent répétés et avons demandé à un expert de détecter dans les discours de chaque chef une tendance ou un message clé.