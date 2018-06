La rue Normand sera entièrement reconstruite entre les rues Raby et des Roches dans le secteur Fleurimont, alors que la réfection de la chaussée sur la rue du Pacifique débutera cette semaine.

Et les Sherbrookois n'en ont pas fini avec les cônes orange, car leur nombre continuera d'augmenter au cours des prochaines semaines.

« Ça va grandir encore plus, car on a eu beaucoup d'appels d'offres d'entrepreneurs privés, explique directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel. Ça va être encore plus achalandé. »

On tente d'en faire le plus possible avant les vacances de la construction. Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines.

Encore des perturbations sur King Ouest

Une fuite majeure d'eau majeure obligera la fermeture partielle de la rue King Ouest entre les rues Clark et Cate de 7h30 et 15h30.

« Il va y avoir des ralentissements, explique Caroline Gravel. Ça va être difficile encore cette semaine sur la rue King Ouest. »

Les résidents du secteur seront privés d'eau potable lors de ces travaux.