David Dunn et Cecilia Bernadette Chmura ont vu leur vie chamboulée, il y a près de deux décennies, lorsque cette dernière a reçu le diagnostic du syndrome de la fibromyalgie. Cette maladie incurable, qui touche majoritairement les femmes, entraîne une grande fatigue et des douleurs intolérables de la tête aux pieds.

Cecilia Bernadette Chmura et David Dunn ont partagé leur vie pendant plus de 30 ans, avant que la maladie ne les sépare. Photo : David Dunn

David Dunn a vu la maladie, qu’il décrit comme « l’arthrite des muscles », prendre le contrôle de la vie de sa femme. Sa condition physique se détériorant d'année en année, elle ne pouvait plus, par exemple, accompagner son mari lors de longues randonnées en canoë sur la rivière Churchill comme elle en avait l’habitude.

Pour faire face à la douleur constante, les médecins ont prescrit de la morphine et de la marijuana médicinale à Cecilia Bernadette Chmura. Cette dernière n’en a cependant pas aimé les effets et a décidé de se tourner vers l’aide médicale à mourir.