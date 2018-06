Mark Pugash, porte-parole de la police, a confirmé que l'enquête était en cours, lundi matin. L'unité des normes professionnelles de la force mène l'enquête. Celle-ci porte sur Roshan Nallaratnam, le candidat des conservateurs dans Scarborough-Guildwood.

Le Nouveau Parti démocratique a d’ailleurs signalé le courriel en question aux médias tôt lundi.

L'enquête porte sur les termes utilisés par un courriel que semble avoir envoyé M. Nallaratnam. Selon le NPD, il répondait par courriel à la question d'un électeur sur les raisons pour lesquelles il ne participait pas aux débats électoraux.

Le courriel du citoyen est écrit en tamoul, et la réponse de M. Nallaratnam est en anglais.

« Fucker don't do nasty campaign against me I will teach the lesson after election (sic) » (« Merdeux ne fais pas mauvaise campagne contre moi, je vais te donner une bonne leçon après l’élection »), aurait écrit M. Nallaratnam.

Le courriel a été envoyé à près de 100 personnes, selon le communiqué de presse du NPD.

M. Nallaratnam était tout près de son chef Doug Ford lors d'un événement de campagne lundi matin lorsque M. Ford a été interrogé sur le courrier électronique par un journaliste.

« Je ne l’ai pas vu », a répondu M. Ford, ajoutant que « les élections attirent des frictions mais nous restons positifs ».

Un autre journaliste lui a ensuite demandé si ces commentaires par courriel lui étaient préoccupants, M. Ford a répondu : « Je vais devoir examiner le tout et vous revenir. »

Un porte-parole de la campagne de M. Ford a par la suite déclaré à CBC Toronto qu'elle étudiait la question et ferait un suivi.

M. Ford « doit renvoyer personnellement » le candidat, disent les libéraux

Lundi matin, Deb Matthews, coprésidente de la campagne libérale, a demandé à M. Ford de personnellement renvoyer le candidat.

« Les allégations d'intimidation et de représailles qui font sujet d’une enquête de nos services de police de la part d'un candidat à un poste de haut niveau doivent être prises avec le plus grand sérieux », a déclaré Mme Matthews dans un communiqué.

« Doug Ford a choisi M. Nallaratnam pour être son candidat, maintenant il doit le renvoyer personnellement. »