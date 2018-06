Il ne s’agit là que des sinistrés qui se sont inscrits auprès de la Croix-Rouge canadienne, selon l’Organisation des mesures d’urgence (OMU). Le nombre de gens qui n’ont pu réintégrer leur demeure est sans doute plus élevé, selon Geoffroy Downey, de l’OMU, puisque les gens qui ont trouvé refuge chez des parents ou des amis ne sont pas comptabilisés dans le chiffre officiel.

Geoffrey Downey, de l'Organisation des mesures d'urgence du N.-B. Photo : CBC

2672 demandes de compensation

Le gouvernement provincial a reçu jusqu’ici 2672 demandes d’indemnisation à la suite des inondations. Le Nouveau-Brunswick a lancé un programme d’aide financière pour les sinistrés le 2 mai et a déjà fait des paiements anticipés à 108 personnes.

Vendredi dernier, 1871 sinistrés avaient réclamé une inspection de santé et sécurité de leur propriété, une étape essentielle du traitement de leur demande d’indemnisation. Plus de 1400 inspections ont été faites jusqu’à présent. Ces inspections permettent d’évaluer les dommages et de préciser quelles sont les réparations nécessaires pour que les résidents puissent retourner à la maison en toute sécurité.

Selon l’inspecteur provincial Mike Mallory, la plupart des propriétés endommagées dans le sud de la province ont été inspectées.

Les équipes d’inspecteurs se concentrent maintenant sur des régions en périphérie. « Il y a des propriétés isolées à travers la province qui sont inscrites. Elles sont plus éloignées du fleuve Saint-Jean [que les autres]. Il y a en a probablement quelques-unes dans la région de Grand-Sault qu’il faut rattraper », explique-t-il.

Il y a neuf équipes de cinq inspecteurs chacune à l’oeuvre sur le terrain.

Des dommages très variés

Les dommages constatés varient beaucoup, selon Mike Mallory. « Ça peut aller d’un pouce d’eau [dans la maison] à l’inondation, carrément, du rez-de-chaussée. On voit aussi des dommages structuraux aux fondations et l’accumulation de débris sur les pelouses. »

De nombreux sinistrés ont fait des réclamations pour le nettoyage de leurs propriétés. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Si les dommages représentent 80 % de la valeur de la maison, selon son évaluation foncière, la province peut offrir de racheter la propriété.

Elle ne financera pas, cependant, le déménagement de la structure vers des terres plus élevées.

Il est toujours temps pour les sinistrés qui n’ont pas présenté de demande d’aide financière de le faire, rappelle Geoffrey Downey. Aucune date limite n’est précisée dans le programme.

D'après des renseignements de Jordan Gill, CBC