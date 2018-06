Tout ça grâce à un nouveau programme de dialyse adopté par l'Hôpital Seven Oaks de Winnipeg. L'hôpital est le premier au Manitoba et l'un des rares au Canada à utiliser le nouvel outil.

Ce programme change la donne pour Jeremy Starr.

« C'est un grand soulagement, affirme le résident de la Première Nation de Sagkeeng. Cela signifie que je n’ai pas à aller à l'hôpital et que je peux rester à la maison. »

Les medecins ont diagnostiqué le diabète chez l'homme de 45 ans lorsqu'il était adolescent. Il y a deux ans, il a perdu la vue à la suite de complications de sa maladie et quelques jours plus tard, il a développé des problèmes avec ses reins.

Au début, il a essayé la dialyse traditionnelle à domicile, mais plus sa vision se détériorait, plus le processus devenait difficile.

Cinq fois par jour, il devait assembler des cathéters et inscrire des informations tout en utilisant un petit clavier.

Les voyages à Winnipeg pour recevoir des soins devenaient de plus en plus courants.

« C’était une grande perte de temps, explique-t-il. Je ne savais pas si quelque chose allait mal tourner. »

Une solution conviviale

Puis arrive le programme de dialyse appelé Amia, tiré du mot ami. « C'est mon ami qui me sauve la vie », souligne en boutade Jeremy Starr.

Approuvé par Santé Canada en 2016, ce système est convivial et facile d’utilisation avec des instructions audio, des animations visuelles et un large écran plat. Les patients le préparent le soir et la dialyse est faite pendant leur sommeil.

Sa principale caractéristique est sa connectivité. Chaque matin, les fournisseurs de soins de santé se connectent au système et examinent le rapport de dialyse de leurs patients.

Cela signifie que lorsque Jeremy Starr se réveille le matin chez lui à Sagkeeng, l'infirmière péritonéale Karen Eyolfson est déjà en train de regarder les résultats.

« Quand j'ai vu ce programme, j'ai immédiatement pensé à Jeremy », explique-t-elle.

À l'heure actuelle, il y a 1600 Manitobains en dialyse, selon Mme Eyolfson et seulement 13 ont accès au programme Amia.

L’infirmière aimerait que plus de personnes entendent parler de ce projet.

Jeremy Starr est du même avis. Il y a deux ans, il était entouré par l'obscurité du désespoir; aujourd'hui, il est heureux de vivre.

Avec des informations de Donna Carreiro, CBC News