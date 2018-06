GitHub est un lieu de rencontre où les programmeurs peuvent partager leurs logiciels, échanger avec d'autres codeurs et collaborer sur des projets. Le site héberge aussi des logiciels libres (open source) que les utilisateurs peuvent télécharger et modifier à leur guise.

« Microsoft est avant tout une entreprise de développeurs, et en joignant nos forces à celles de GitHub, nous renforçons nos principes de liberté des développeurs, de l'ouverture et de l'innovation, a fait savoir le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Nous reconnaissons que nous héritons de certaines responsabilités envers la communauté et nous ferons de notre mieux pour permettre aux développeurs de bâtir, innover et résoudre les défis les plus pressants de la planète. »

L'annonce a été accueillie avec certaines réticences de la part de la communauté de programmeurs qui utilisent la plateforme GitHub. Selon Le Journal du geek, certains utilisateurs s'inquiétaient que Microsoft chercherait à brimer la nature ouverte du site, ou à imposer certains frais. D'autres appréhendent que Microsoft force l'utilisation de certains de ses outils.

Signe de l'atmosphère d'inquiétude, le rival de GitHub, GitLab, a enregistré 10 fois plus d'hébergements que la normale au cours de la fin de semaine, alors que la rumeur de l'achat courait.

Dans le communiqué annonçant l'achat, Microsoft se fait rassurante. « GitHub va conserver ses valeurs où le développeur est au premier plan et le site fonctionnera de façon indépendante pour fournir une plateforme ouverte pour les développeurs de toutes les industries. Les développeurs pourront continuer d'utiliser les langages de programmation, les outils et les systèmes d'exploitation de leur choix pour mener à bien leurs projets », assure le communiqué.

La vente devrait être finale d'ici la fin de 2018.