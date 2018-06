Le Nouveau-Brunswick a connu une période de gel qui s'est particulièrement fait sentir dans les régions du sud-est, durant la nuit du 3 au 4 juin. La température la plus basse enregistrée à Moncton était de - 2,3 degrés Celsius, selon les données préliminaires d’Environnement Canada.

La Ferme Michaud, près de Bouctouche, a pris des précautions pour éviter que le gel endommage ses plants de fraises.

« C’est sûr qu’on a eu peur, mais on avait un système d’irrigation placé dans le champ de fraises pour la protection contre le gel. On l’a allumé et tout a bien été. [...] Ces dernières années, on a été chanceux qu’on n’avait pas eu besoin de l’utiliser, mais cette année on était content qu’il était là », explique Christian Michaud, l’un des propriétaires.

Malgré les précautions prises, Christian Michaud a perdu des plants endommagés par le gel. Photo : Radio-Canada/Alessandra Rigano

L’agriculteur a démarré les gicleurs vers 1 h et il les a laissés fonctionner toute la nuit, mais le gel a quand même eu raison de certains plants.

Les périodes de gel ne sont pas anormales au début de juin, rappelle Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada, mais celle de la nuit dernière était remarquable.

« C’est un événement important dans la région, mais les conditions vont devenir près de la normale dans cinq ou sept jours. Pour la nuit passée, c’était probablement le plus froid de toute la semaine », souligne-t-elle.

Kenneth Carrier, propriétaire de la ferme Fleur du pommier, à Cocagne, n'est pas très inquiet même si le gel a abîmé des fleurs de ses pommiers. Photo : Radio-Canada/Guy R. LeBlanc

Au début de juin, précise la météorologue, les normales sont une température maximale d’environ 21 degrés et une température minimale d’environ 7 degrés.

Le temps frais qui règne ces jours-ci est causé par une masse d’air plus froide que la normale provenant de la région du Labrador, indique Mme Maepea.

Quant à la saison agricole, Christian Michaud s’attend à ce qu’elle soit « un peu tardive » en raison de ce temps frais.