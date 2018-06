Selon une enquête de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec, 15,5 millions d'entrées intra-muros ont été comptabilisées en 2017.

Il s'agit d'un sommet depuis 2003, année à partir de laquelle des statistiques ont été compilées à cet effet.

L'Observatoire note que la hausse de fréquentation observée en 2017 peut être attribuable aux festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal et le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

À Montréal, le nombre d'entrées est passé de 6,3 millions en 2016 à 6,8 millions en 2017.

Les institutions muséales les plus populaires l'an dernier ont été les musées de sciences, avec 4 millions d'entrées, les lieux d'interprétation en histoire, en ethnologie et en archéologie, avec 3,7 millions d'entrées, et les musées d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie, avec 3,5 millions.

Par ailleurs, la reprise des sorties culturelles organisées par les enseignants l'an dernier a permis de faire passer la fréquentation de la clientèle scolaire au-dessus du million d'entrées. Des baisses avaient été enregistrées les deux années précédentes.