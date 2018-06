Il en a fait l'annonce officielle, lundi après-midi, au côté de son chef, François Legault.

« Il va falloir travailler avec nos universités au niveau de la formation et au niveau économique. Il faut créer de la richesse. On perd nos cerveaux et au niveau entrepreneurial, souvent, on est en rattrapage, alors qu'on a la matière première ici, qui est les jeunes », a mentionné Bruno Vachon.

Le nom de Bruno Vachon circulait depuis déjà plusieurs semaines dans l'arène politique sherbrookoise.

Il s'agit donc d'un retour en politique pour celui qui a été défait lors des dernières élections municipales. Bruno Vachon était alors l'un des candidats du Renouveau sherbrookois, mené par l'ex-maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny.

Lors de son passage en politique municipale, Bruno Vachon a, entre autres, été membre du comité exécutif de la ville de Sherbrooke et président de la Société de transport de Sherbrooke.

Celui qui est aussi propriétaire de Décoration King a aussi siégé comme président du comité du Fonds du legs des Jeux du Canada.

L'homme d'affaires affrontera donc le député libéral et ministre de la Famille, Luc Fortin, le professeur de droit Guillaume Rousseau (PQ) et la candidate de Québec solidaire, Christine Labrie.