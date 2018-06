L’homme d’affaires a obtenu l’investiture avec presque 50 % des votes et a ainsi vaincu John Coupar de la Commission des parcs de Vancouver et Glen Chernen lors de la rencontre des membres du parti dimanche.

Selon le président du NPA Gregory Baker, près de 2000 membres ont voté.

Résultats de la course à l’investiture du NPA : Ken Sim - 977 votes

John Coupar - 602 votes

Glen Chernen - 379 votes

M. Sim est père de quatre garçons et le fondateur de deux entreprises : Nurse Next Door, une compagnie qui offre des soins à domicile aux personnes âgées, et Rosemary Rocksalt, une chaîne de magasins qui vendent des bagels.

Lors d’un discours dimanche, M. Sim a raconté s’être lancé en politique afin de trouver une solution au manque de logements abordables dans la ville de Vancouver. Il espère que ses enfants et d’autres jeunes pourront se permettre d'habiter dans la ville.

Son expérience en politique est limitée, mais il se fie à son expérience acquise dans le monde des affaires pour se donner les atouts nécessaires afin de diriger la Ville.

L’élection municipale a lieu le 20 octobre. Vision Vancouver, le parti du maire Gregor Robertson, n’a pas encore choisi un candidat.

Le chef de la Première Nation Squamish, Ian Campbell, a exprimé son désir de se faire élire comme maire sous la bannière du parti.

Shauna Sylvester et le député néo-démocrate Kennedy Stewart se présentent comme candidats indépendants.