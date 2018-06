Dans le quartier West Broadway, le responsable d’un centre communautaire se souvient encore du dernier salon de massage de ce quartier qui a fermé ses portes en 2016.

D'un côté de la ruelle se trouvait l'un des derniers commerces de prostitution autorisés et légaux à Winnipeg et de l'autre côté, le Centre communautaire Broadway, qui offre des repas, des cours de sports et des programmes éducatifs à des centaines d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes.

La présence de clients et d'enfants dans la même ruelle a mené à des interactions malheureuses.

« Dans certains cas, les jeunes qui fréquentent le centre ont été accostés, raconte Lawrence Mulhall, directeur du Centre communautaire Broadway. Des adolescentes de 13 ou 14 ans se faisaient demander par des hommes si elles aimaient donner des massages. »

La Ville de Winnipeg donne des permis depuis des décennies pour des salons de massage.

Une mystérieuse règle de zonage de la Ville permet aux salons de massage existant de rester actif à perpétuité dans le même endroit. Les propriétaires sont même autorisés à rouvrir leurs portes s’ils n'ont pas été fermés pendant plus d'un an.

Dans les années 1970, plusieurs prétendus « salons de massage » étaient en activité à Winnipeg et les responsables municipaux de l'aménagement du territoire ont décidé de mettre en place des règles pour régir ce qui était alors un segment quasi légal du commerce du sexe.

« Il y avait un besoin de réglementer et de contrôler les conditions de travail », explique Marcia Fifer, coordonnatrice des permis de la Ville de Winnipeg.

Cette entreprise du quartier West End est l'un des deux salons de massage à Winnipeg. Le règlement empêche ces établissements d'avoir une signalisation indiquant qu'ils offrent des services à caractère sexuel. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton

Chaque salon doit payer des droits annuels de 4770 $ et n'employer que les services de personnes qui paient un permis annuel de 350 $ pour occuper cet emploi.

Le règlement administratif de Winnipeg impose une série de conditions à ces établissements. Les propriétaires doivent s'assurer qu'aucun alcool n'est consommé sur place, qu'aucune publicité qui indique la nature sexuelle des services offerts ne soit installée et qu'aucun service ne soit fourni entre 23 h et 8 h.

Le règlement dit qu’un employé n'est pas autorisé à être nu et doit porter « des vêtements propres, lavables et non transparents couvrant son corps entre le cou et pas plus de 10 centimètres au-dessus du genou. » De plus, tous les services doivent avoir lieu dans des locaux qui ne sont pas munis de portes verrouillables.

Les deux salons de massages érotiques toujours en activité dans la ville sont situés dans le quartier West End et ont 50 employées.

Le Service de police de Winnipeg inspecte les deux entreprises une fois par semaine pour s’assurer du bien-être des femmes qui y travaillent et pour certifier que les règlements de la Ville sont respectés.

« Nous pouvons déterminer si elles sont ici de leur plein gré », souligne Kelly Dennison, responsable des enquêtes spécialisées, notamment contre l'exploitation sexuelle et la recherche de personnes disparues.

Selon le policier, il n'y a aucune preuve pour établir un lien entre la présence de ces entreprises à la présence visible des travailleurs du sexe dans le West End.

Avec des informations de Bartley Kives, CBC News