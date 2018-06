Ce vote de confiance perdu par la politicienne ouvre la voie à une nouvelle course à la chefferie à la tête du parti. Mme Ouellet avait affirmé avant la tenue du vote qu’elle resterait en poste si elle obtenait au moins 50 % des voix plus une, ce qui n'a pas été le cas.

Pour l’ex-chef du parti Gilles Duceppe, elle n’a d'autre choix que de partir.

Elle n’a pas l’appui des membres de façon évidente, elle doit quitter. Beaucoup de ceux et celles qui l’entourent doivent aussi faire la même chose, je pense. Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois

Les sept députés reviendront-ils?

Il faut dire que le départ de Martine Ouellet est souhaité depuis un moment déjà dans les officines du Bloc québécois, où 7 des 10 députés élus à Ottawa ont claqué la porte du parti en février dernier pour siéger à titre d’indépendants.

Les députés démissionnaires reprochaient à Martine Ouellet de donner la priorité à la défense de l'indépendance aux dépens de celle des intérêts du Québec.

Gabriel Ste-Marie, Luc Thériault, Rhéal Fortin, Michel Boudrias, Simon Marcil, Monique Pauzé et Louis Plamondon ont jeté les bases d’une nouvelle formation : Québec Debout. Or, si Martine Ouellet quitte ses fonctions, les sept dissidents pourraient rapidement revenir au sein du Bloc.

Mme Ouellet avait également perdu l’appui de l’aile jeunesse du parti à la mi-mai et de plusieurs membres de la direction, dont le trésorier Jules Gagné et la vice-présidente Kédina Fleury-Samson. Quant au président du Bloc, Mario Beaulieu, lui aussi en bute avec sa chef, il a préféré demeurer en fonction pour faire campagne à l'interne et la pousser vers la sortie.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour les députés, j’espère que les sept vont revenir », a commenté Gilles Duceppe lors de son passage à RDI matin, lundi. L'ex-politicien estime que le projet de plateforme électorale que proposait l’équipe de Mme Ouellet « parlait plus de compétences du Québec que de compétences qui relèvent d’Ottawa ».

« Je pense qu’il n’y a que quatre ou cinq pages qui traitent des affaires étrangères et de la défense nationale », déplore-t-il.

Qu’ils prennent le temps de réfléchir, de se réorganiser, travailler sur une nouvelle plateforme pour le congrès de juin et décréter une course à la chefferie une fois l’élection provinciale passée. Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois

Un recentrage s'impose, selon Gilles Duceppe

Reconnaissant qu’il faut malgré tout continuer à parler d’indépendance à Ottawa, Gilles Duceppe affirme qu’il ne s’agit pas de « crier 15 fois dans un discours : "Je veux un pays." En 2004, j’ai fait un discours au CORIM […] sur la politique étrangère d’un Québec souverain; c’est ça, parler de souveraineté avec rigueur, ce n’est pas que de réciter des slogans », a précisé l’ex-chef bloquiste.

« On fait un travail, mais dans les champs de compétences qui sont ceux d’Ottawa », a déclaré Gilles Duceppe, selon qui le Bloc doit défendre les intérêts et la position du Québec dans des dossiers comme la défense nationale, les traités internationaux et toute autre compétence fédérale comme la gestion de l’offre, par exemple.