Dans un communiqué, les communautés de Neskantage et d’Eabametoong affirment que « l’approche du gouvernement Wynne au sujet des voies d’accès au Cercle de feu est scandaleuse et pourrait être le clou dans le cercueil de nos droits et de notre mode de vie. »

Les deux communautés qualifient le processus d’injuste et de déraisonnable.

Le chef Wayne Moonias demande au prochain gouvernement élu le 7 juin d’adhérer à l’entente du 14 juin et de consulter l’ensemble des neuf communautés au sujet de tout projet relié au Cercle de feu. Photo : Radio-Canada/Martine Laberge

Neskantage et Eabametoong sont au nombre des neuf communautés autochtones qui ont signé une entente avec la province il y a quatre ans, une entente qui devait servir de ligne directrice pour le développement du Cercle de feu.

Ce territoire possède un important gisement de chromite et autres minéraux dans les terres basses de la baie James, à environ 575 kilomètres au nord de Thunder Bay.

Les deux Premières Nations indiquent que les ententes d’évaluations environnementales signées le 3 mai entre la province et les communautés de Marten Falls et de Webequie prouvent que le processus n’est pas respecté­

Bisbille entre les communautés

Les ententes touchent deux routes d’accès praticable à longueur d’année que veulent construire les communautés de Webequie et de Marten Falls.

Toutefois, Neskantagha et Eamameetoong disent avoir été exclue des ententes et que leur signature ont été faites derrière des portes closes.

« Le projet proposé pour le Cercle de feu affectera beaucoup de personnes, pas seulement deux ou trois communautés qui font des études sur leur territoire respectif », a expliqué le chef Wayne Moonias de la Première Nation de Neskantaga.

Selon lui, toutes les communautés ont leur mot à dire sur le projet.

Le chef Bruce Achneepineskum de la Première Nation de Marten Falls en Ontario. Photo : Radio-Canada/Jody Porter CBC

Le chef de la communauté de Marten Falls, Bruce Achneepineskum nie que des discussions secrètes ont lieu avec le gouvernement.

« Tout a été fait de façon transparente, dit-il. Des communiqués de presse ont été publiés chaque fois, et j’estime seulement que les allégations de négociations derrière des portes closes sont fausses. »

M. Moonias demande au prochain gouvernement élu le 7 juin d’adhérer à l’entente du 14 juin et de consulter l’ensemble des neuf communautés au sujet de tout projet relié au Cercle de feu.

