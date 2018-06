L’autobus de l'équipe est entré en collision avec un semi-remorque sur une route rurale, tuant 16 personnes, dont 10 joueurs, le 6 avril dernier.

Un mois plus tard, l'équipe junior a annoncé qu'elle reconstruirait l'équipe à temps pour la saison 2018-2019.

Karter McNarland, 15 ans, a été son choix de première ronde, vendredi, lors du repêchage de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL).

Même s’il est trop jeune pour jouer dans la SJHL la saison prochaine, il participera au camp des Broncos.

« Les supporteurs sont vraiment passionnés, et c'était le cas avant l'accident. La communauté s'est unie depuis, tout comme le reste du monde du hockey, et je suis fier de représenter l'organisation », raconte Karter McNarland.

Parmi les autres Broncos nouvellement recrutés, on retrouve Rylan Jockins, Logan Olson et Brett Mirwald de Saskatoon, Michael Neumeier de Kerrobert, Keagon Little de Wymark et Drayton Hvidston de Tisdale.

Karter McNarland a déclaré qu’il ressent de la pression quant à la reconstruction de l’équipe après la tragédie, parce que tous les yeux sont rivés sur les nouveaux joueurs.

Le président des Broncos de Humboldt, Kevin Garinger, a ajouté que l'organisation fera de son mieux pour être à l’écoute des joueurs.

« Nous allons nous assurer que nous protégeons nos jeunes de la meilleure façon possible, ainsi que tous les autres membres de l'organisation », a-t-il dit.

Toujours pas d’entraîneur

Kevin Garinger a indiqué qu'un élément clé de la reconstruction de l'équipe est l'embauche d'un entraîneur-chef.

L'entraîneur-chef, Darcy Haugan, est mort lors du tragique accident.

Le directeur adjoint Jason Neville et l'équipe de recrutement ont fait les choix au repêchage pour les Broncos cette année.

« Nous continuerons notre deuil alors que la prochaine saison approche. Le premier match sera très émouvant, mais il fera aussi partie de notre guérison », conclut Kevin Garinger.