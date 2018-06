Leonard Phair accueille des gens en difficulté qui n’ont nulle part où aller. Il s’agit dans bien des cas de personnes souffrant de toxicomanie ou de problèmes de santé mentale.

Le paiement pour une nuit dans une chambre de sa maison familiale de l’avenue University surpasse parfois 200 $, selon des sources.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a fait 866 paiements à M. Phair totalisant 720 700 $ en 2017-2018. Malgré cela, aucun employé du ministère n’a inspecté sa propriété durant l’année.

Leonard Phair (ci dessus en entrevue en 2007) ne fait pas de commentaire au sujet de son service privé de refuge d'urgence. Photo : CBC

Leonard Phair n’a pas voulu faire de commentaire.

Ce n’est pas une dépense appropriée, selon le NPD

La chef du NPD et députée de Saint-Jean-Centre, Gerry Rogers, dit avoir entendu des rumeurs à ce sujet pendant des années. Elle n’a appris que la semaine dernière le montant exact dont il était question.

« Ce n’est absolument pas un moyen approprié de dépenser de l’argent, affirme-t-elle. C’est l’argent des contribuables, et il faut s’assurer qu’ils en aient pour leur argent. »

Mais le gouvernement défend cette dépense. Des fonctionnaires évaluent chaque séjour chez M. Phair et vérifient que les coûts sont conformes aux taux établis.

« Il est très difficile d’établir un prix pour ce logement d’urgence, et le mot clé est bien urgence », explique Al Hawkins, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Al Hawkins, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, explique qu'il s'agit d'un service d'urgence. Photo : CBC/Bruce Tilley

Mme Rogers remet en question la supervision des refuges privés, particulièrement celui de Leonard Phair.

Le gouvernement effectue une vérification lorsqu’un particulier fait une demande pour exploiter un refuge privé. Par la suite, des inspections n’ont lieu que si quelqu’un porte plainte ou si les autorités soupçonnent que les services offerts ne sont pas adéquats.

Toute autre forme d’inspection du bâtiment relève de la municipalité.

Interrogé au sujet des conditions à l’intérieur du refuge, un ancien résident a haussé les épaules en disant que c’est simplement un endroit où il peut « se reposer la tête ».

Comment des gens aboutissent-ils à cet endroit?

Kieran O'Connell dit voir souvent plus de 300 personnes par jour se présenter dans le refuge Gathering Place, à Saint-Jean. L’établissement sans but lucratif accueille des personnes connaissant une variété de problèmes.

En tant que coordonnateur de l’hébergement au refuge Gathering Place, M. O'Connell aide souvent des personnes en difficulté à trouver un endroit où passer la nuit. Il appelle des propriétaires et d’autres refuges sans but lucratif pour faire des arrangements.

Kieran O'Connell et Joanne Thompson accueillent des centaines de personnes chaque jour dans le refuge Gathering Place. Photo : CBC/Bruce Tilley

Mais ils n’ont parfois nulle part où aller, indique Kieran O'Connell. Le manque de lits est le principal problème, souligne-t-il. « Malheureusement, à l’heure actuelle, peu d’options s’offrent à nous. Alors, nous dépendons de ce à quoi nous avons accès lorsque nous y avons accès. »

De nombreuses personnes qui ne peuvent vivre de façon autonome dans un logement en payant un loyer se rabattent sur les refuges. Certaines sont écartées des établissements sans but lucratif pour plusieurs raisons, que ce soit leur tendance à la violence, leur manque d’hygiène ou leur consommation de drogue ou d’alcool.

Lorsqu’elles n’ont nulle part où aller, les services sociaux font en sortent que ces personnes soient accueillies chez Leonard Phair. À la fin de leur séjour, ce dernier soumet une facture, et il est payé pour ses services.

Mieux payé qu’un établissement sans but lucratif

Même si le refuge de M. Phair n’est pas tenu d’offrir plus qu’un abri et des repas, la province lui a versé l’an dernier 220 700 $ de plus qu’au refuge Gathering Place, alors que ce dernier gère toute une gamme de programmes.

La somme totale payée à un refuge privé démontre le besoin d’un plus grand nombre d’options en matière d’hébergement d’urgence dans la ville, selon Joanne Thompson, directrice du foyer Gathering Place.

La chef du NPD reconnaît que l’établissement de M. Phair répond à de grands besoins, mais elle ne croit pas que des propriétaires privés qui gagnent des profits constituent la solution au problème.

Gerry Rogers affirme que ce n’est pas cela qui va aider les gens à surmonter un problème de toxicomanie ou se sortir d’une situation de crise. Elle dit croire qu’avec cet argent, d’autres « partenaires et agences gouvernementales » pourraient offrir un hébergement sécuritaire ainsi que des services complémentaires. « C’est ce dont nous avons besoin », ajoute-t-elle.

Le gouvernement effectue ces temps-ci certains changements dans l’organisation de l’hébergement d’urgence, en transférant la responsabilité à la société de logement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui relève d’un autre ministère.

Les procédures et les programmes resteront toutefois inchangés, et on fera encore appel aux services de propriétaires privés, selon le ministre Hawkins.

D’après un reportage de Ryan Cooke