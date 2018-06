31 personnes sont passées sous le rasoir pour l'occasion.

L'argent amassé sera remis en dons aux enfants atteints de cancer et leur famille explique la chargée de projets pour Leucan Tania Sauvageau.

« Notre soutien financier, ce sont des bourses dès le diagnostic, des bourses mensuelles durant tout le traitement, explique-t-elle. Nous avons aussi des bourses en cas de récidive. On offre aussi un soutien psychologique, émotif, de l'accompagne dit-elle. On investit aussi dans des salles de jeux et les armoires pour les milieux hospitaliers régionaux [...] Ce sont des services adaptés aux besoins. »

Tania Sauvageau se réjouit de pouvoir compter sur des participants qui sont des fidèles de l'événement. Un participant prenait part pour la 14e fois au Défi cette année à Val-d'Or.

Elle cite aussi la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda qui tenait la 11e édition de son Défi auprès des employés de l'entreprise.