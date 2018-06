Cette première édition de l'Université d'été organisée par la professeure Isabel Côté, du Département de travail social, Kévin Lavoie, doctorant en sciences humaines à l’Université de Montréal, et Joël Xavier, étudiant en maîtrise en travail social, s’adresse aux étudiants des cycles supérieurs.

Les conférences porteront notamment sur les réalités lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ).

Il s'agit également pour les étudiants et chercheurs de connaître les enjeux liés à la méthodologie et l’éthique de la recherche avec les personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Plus de détails à venir