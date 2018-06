Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick ont le droit, depuis 2014, d’évaluer des patients et de leur prescrire un médicament pour une trentaine de problèmes de santé mineurs.

Les pharmaciens parlent d’accessibilité aux soins parce que les diagnostics qu’ils établissent ne sont pas couverts par l’assurance maladie provinciale, contrairement à ceux des médecins.

Traitement des infections urinaires en pharmacie

Pour démontrer l’efficacité de la prise en charge de patients par les pharmaciens, leur association a publié une étude sur la gestion des infections urinaires mineures traitées en pharmacie.

L’étude est une collaboration du réseau de santé Horizon au Nouveau-Brunswick et de l’Université de l’Alberta. Elle montre l’importance de l’accessibilité au service offert par les pharmaciens.

Les patients [de l’étude] ont pu voir un pharmacien et être traités 24 heures avant de pouvoir voir un médecin. Une infection urinaire n’est pas une urgence, mais il faut que ce soit traité rapidement quand même. Donc, 24 heures font la différence. Paul Blanchard, directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

Les infections urinaires figurent parmi les dix principales raisons qui amènent les patients à l’urgence, selon l’étude.

Les pharmaciens soutiennent que si on leur permet d’établir un diagnostic et de prescrire des médicaments, mais qu’on ne rembourse pas les patients, on n’améliore pas le problème d’engorgement des salles d’urgence.

Opioïde, cannabis et vieillissement

Parmi les autres sujets discutés au congrès jusqu’à mardi, les pharmaciens discutent de la crise des opioïdes.

Le cannabis est un autre sujet sur toutes les lèvres. À quelques semaines de la légalisation de la substance aux fins récréatives, les pharmaciens craignent que ceux qui la consomment aux fins médicinales soient un peu oubliés.

Le congrès des pharmaciens du Canada se déroule a`Fredericton jusqu'à mardi. Photo : Radio-Canada

La prescription abusive de médicaments aux personnes âgées est aussi un enjeu sur la table lors de ce congrès. « Dans une province vieillissante comme le Nouveau-Brunswick, c’est un enjeu qu’il faut bien comprendre », souligne Christine Boudreau, pharmacienne de Caraquet.

Environ 500 pharmaciens sont réunis à Fredericton jusqu’à mardi pour faire du réseautage et suivre de la formation continue. Des observateurs venant d’Europe et d’Australie sont aussi présents.

D'après un reportage de Mathieu Massé