Un texte de Claudiane Samson

Épuisée physiquement et mentalement, déshydratée, l'alpiniste a activé un appel d'urgence sur son appareil de géolocalisation le surlendemain de son ascension.

Alors qu'elle était coincée à plus de 5500 mètres, deux autres alpinistes l'ont aidée à redescendre les quelques centaines de mètres nécessaires pour permettre à un hélicoptère de l'atteindre.

Indemne, sans aucune engelure grave, Monique Richard est fière d'avoir atteint son objectif ainsi que d'avoir su, dit-elle, reconnaître le moment où il lui fallait appeler les secours.

L'opération de sauvetage de Monique Richard a requis le travail de spécialistes de Parcs Canada à Kluane et Banff, de l'Alaska ainsi que la police. Photo : Monique Richard

Les autorités du Parc national Kluane ont collaboré avec des experts du Parc national Banff, de la Gendarmerie royale du Canada, du transporteur d'hélicoptère, du camp de base Icefieds Discovery ainsi que des spécialistes de l'Alaska afin d'évacuer l'alpiniste.

Le coordonnateur à la sécurité des visiteurs au Parc national Kluane, Scott Stewart, qui a participé à l'opération, explique que la météo extrême et la très haute altitude rendent de telles opérations de sauvetage délicates.

« Il est très difficile de manoeuvrer un hélicoptère à ces altitudes et la météo ne nous offre qu'une très petite fenêtre dans laquelle réussir sécuritairement une telle opération », explique-t-il.

Monique Richard affirme que son périple sur le toit du Canada a été particulièrement difficile et a craint pour sa vie à plusieurs reprises.

Les tempêtes « incroyables » avec des vents de 100 km/h l'ont coincée des jours durant dans sa tente, raconte-t-elle. Le froid de -40 degrés Celcius lui a fait craindre l'hypothermie constamment, et l'isolement complet s'est avéré plus important qu'envisagé.

Avant même d'atteindre le sommet, l'alpiniste d'expérience a fait une chute dans une crevasse dont elle a dû se sortir seule. « J'ai pleuré, j'ai voulu abandonner. Le choc à l'idée de descendre dans le précipice, c'est épuisant. »

« Déjà faire l'ascension, c'est difficile, mais c'est le solo pour moi, de rester tout le temps dans une concentration extrême, une vigilance, de ne pas se laisser envahir par la peur ou la panique, parce qu'il faut garder nos moyens. »

Et puis, en s'approchant du sommet, l'alpiniste a craint ne pas pouvoir atteindre son but en raison de nuages qui menaçaient de s'installer. Après réflexion, elle a décidé de pousser l'ascension, mais n'a profité du paysage qu'une dizaine de minutes.