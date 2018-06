« Nous avons confirmé la mort de sept personnes – quatre adultes et trois enfants », tuées par des coulées de lave brûlante dans deux localités situées au sud du volcan Fuego, a indiqué Mario Cruz, porte-parole du service des pompiers.

Près de 3100 autres ont dû être évacuées en raison de l'éruption, qui a affecté notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.

La pluie de cendres qui a jailli du volcan, haut de 3763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala, a aussi entraîné la fermeture temporaire de l'aéroport international.

Des équipes de l'aéroport et de l'armée ont entrepris de déblayer les pistes pour permettre la reprise du trafic, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile.

pic.twitter.com/kfdbThVyWq — Canada au Guatemala (@AmbCanGuatemala) 4 juin 2018

« Malheureusement, le village d’El Rodeo a été englouti et nous n’avons pas été en mesure de nous rendre au village de La Libertad en raison des coulées de lave », a déclaré Sergio Cabanas, secrétaire général de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred).

Selon lui, le bilan des morts pourrait encore s’alourdir.

Les températures des nuées ardentes émanant du volcan pourraient excéder 700 degrés Celsius et les cendres volcaniques pourraient être recrachées dans un rayon allant jusqu’à 15 kilomètres.



« Des coulées de boues et des rivières sortant de leur lit sont à prévoir », a mis en garde Eddy Sanchez, directeur de l’Institut de sismologie, de volcanologie et de météorologie du Guatemala.