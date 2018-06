Un numéro sans frais pour joindre Élections Ontario se trouve sur les cartes d'électeurs qui ont été émises en mai. Mais certaines cartes n'incluent pas le chiffre un devant le numéro sans frais, selon CBC News.

Les gens qui composent le numéro sans le un ne peuvent pas obtenir la ligne, certains résidents d'Ottawa tenteraient alors de recomposer le numéro avec l'indicatif régional 613. Résultat : l'appel est dirigé alors vers le cellulaire de Nancy Westran.

La dame estime avoir reçu plus de 70 appels depuis le déclenchement de la campagne électorale et craint que ce nombre n'augmente substantiellement d'ici le scrutin de jeudi. Nancy Westran raconte qu'elle ne répond plus maintenant à la plupart des appels entrants sur son téléphone.

Élections Ontario a admis son erreur et s'est excusé auprès de la résidente d'Ottawa.