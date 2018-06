Denis Poulin souffre d’arthrose. Depuis deux ans, son quadriporteur est devenu indispensable pour se déplacer à Sherbrooke. « Si on n’avait pas ça, qu’est-ce qu’on ferait? On resterait à la maison », a-t-il affirmé d’entrée de jeu.

Il se réjouit de la décision du ministère des Transports du Québec de prolonger le projet pilote pour les deux prochaines années. « C’est un très bon pas en avant », s’est-il exclamé.

« Les deux années supplémentaires étaient nécessaires à élaborer une belle règlementation qui va permettre d'encadrer et de répondre à tous les besoins des utilisateurs de l'aide à la mobilité motorisée », a expliqué la porte-parole du ministère des Tranports, Mila Roy.

Le projet en bref

Le projet pilote lancé en 2015 permet entre autres aux quadriporteurs et aux autres véhicules du même genre d'emprunter les trottoirs et les pistes cyclables et de circuler à l'extrême droite de la chaussée ou sur l'accotement des routes où il y a une voie de circulation ou si la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins.

Il n’est pas permis de circuler sur les autoroutes ou sur les voies d’accès, sur les routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction et sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure à 50 kilomètres.