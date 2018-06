Un texte de Nelly Albérola

Aussi, 18 policiers et de nombreux agents de sécurité sécurisent le 29e festival du lilas dimanche à Calgary. Premier gros événement de l’année, près de 100 000 personnes s’y sont rendues.

Aux abords de l’événement, les rues, généralement coupées à la circulation par de simples barrières, sont également entravées de gros blocs de ciment. Une précaution supplémentaire pour empêcher tout véhicule de foncer dans la foule.

« Nous ne voulons pas transformer les lieux en zone militaire, précise Tom Sampson, le chef de la CEMA, mais il est certain que vous allez voir de plus en plus de véhicules et autres engins pour bloquer les voies autour des festivals. »

L’agence a revu à la hausse toute la sécurité des festivals à venir.

Ne pas tomber dans la paranoïa

Loin d’inquiéter, les mesures sont, au contraire, comprises et bien acceptées par la population. « Ils ont vraiment la situation sous contrôle », constate Oriy Roth, un habitant du quartier.

Et si chacun a bien conscience des dangers et possibles tragédies, cela ne les empêchera pas de profiter de la vie.

Je ne crois pas au fait de vivre dans la peur. Jennifer Rempel, responsable du festival du lilas de Calgary.

« Se réunir dans nos villes pour faire interagir les gens est important pour la vitalité de nos villes », rappelle Jennifer Rempel, responsable du festival depuis 17 ans.

Marché géant

À l’origine, l’événement ne regroupait que quelques vendeurs de lilas, fleur printanière par excellence, sur deux ou trois pâtés de maisons à peine.

Vingt-neuf ans plus tard, plus de 500 stands sont installés sur toute la 4e Rue Sud-Ouest, proposant tout type de produits aux passants… ce qui fait de lui le plus important festival du genre dans l’Ouest du Canada.