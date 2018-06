Un texte de Pierre Verrière

Chaque dimanche, les chants religieux s'élèvent sous la voûte de l'Église du Précieux Sang. En cinquante ans, l'église reconnaissable entre toutes à son toit de bardeaux hélicoïdal a intrigué, parfois inquiété, et puis s'est finalement fait adopter par la communauté.

Marie-Lourde Fillion, une paroissienne, se souvient de la construction de l'église. « On l'a vu monter et puis on se demandait à quoi ça ressemblerait avec les grues qui venaient », se rappelle-t-elle. Depuis, comme bon nombre de paroissiens de sa génération, elle y a fait baptiser ses enfants et assisté à de nombreux mariages dans sa famille.

« Tout là-dedans respire la nature, le bois, tout conduit à la prière », souligne-t-elle.

Avec les années, l'église s'est taillé une place de choix dans le coeur de la communauté.

Le père oblat Bernard Pinet a été prêtre dans la paroisse du Précieux-Sang lorsque l'église a été construite. Photo : Radio-Canada

« Quand on rencontre des gens et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de l'Église du Précieux-Sang, ils se demandent souvent de quelle église on parle. Et puis ils réalisent : "Oh! L'église en forme de tipi? Oh oui! C'est une église reconnue partout" », souligne le père oblat Bernard Pinet, arrivé dans la paroisse en 1967.

Le prêtre rend aussi hommage à l'architecture révolutionnaire qui n'a pas toujours été comprise en son temps.

« Lorsque nous sommes entrés dans l'église, nous avons alors réalisé l'intimité qu'elle offrait, car les fidèles sont assis tout autour de l'autel, on se sent entouré par la communauté », explique le père oblat.

Dimanche, les fidèles sont réunis dans la salle paroissiale à l'occasion d'un dîner pour célébrer les cinquante ans de l'église. Mais ils ont également tenu à rendre hommage à l'architecte du bâtiment, Étienne Gaboury.

L'architecte franco-manitobain Étienne Gaboury devant l'Église du Précieux-Sang qu'il a conçue et réalisée. Photo : Radio-Canada/Bert Savard

Ce dernier reconnaît que la conception de l'Église avait de quoi choquer à l'époque. Aujourd'hui, il se dit heureux de voir que cinquante ans plus tard, son église fait la fierté de ses paroissiens.

« Les gens ont vraiment pris possession de la chose, de l'oeuvre. Ils ont accepté et même que maintenant ils semblent enthousiasmés de cette solution », glisse-t-il, ému.

« C'est quand même assez étonnant et encourageant de voir que les gens sont quand même assez souples pour accepter des changements si radicaux. »