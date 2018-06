Les enquêteurs de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) croient que les animaux – le lémurien JC, la tortue Stanley et le gibbon Agnes – ont été volés entre lundi soir et mardi matin de la semaine dernière.

Ils disent avoir constaté que deux trous ont été percés dans la clôture permettant d'accéder au zoo. Les malfrats ont vraisemblablement traversé l'étang des flamants roses avant d'avoir accès à l'enclos des trois animaux kidnappés.

L'agent Peter Leon a confirmé que le lémurien JC avait été trouvé tôt dimanche matin, dans une cage abandonnée en bordure d'une route québécoise.

Le policier n'a pas voulu expliquer comment l'animal avait parcouru un tel chemin, mais s'est dit optimiste de retrouver Stanley et Agnes sains et saufs.

Deux arrestations pour vol par effraction

Deux hommes d'Ottawa et de Mont-Albert, âgés de 21 et 20 ans, ont été arrêtés vendredi. Ils devront faire face à des accusations d'introduction par effraction dans un dessein criminel et de vol de plus de 5000 $.

Le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec collaborent à l'enquête de la PPO, a précisé l'agent Leon.

Chaque jour, je prie pour que nous ayons des nouvelles des trois animaux et, aujourd'hui, nous avons retrouvé JC. Marina Huygen, employée du zoo

« J'espère que d'ici demain, on nous annoncera qu'Agnes et Stanley vont aussi revenir à la maison », a déclaré une employée du zoo, Marina Huygen.