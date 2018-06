Celle-ci a mis à disposition de ses employés un programme d'achat d'un de ces appareils, en plus d'en offrir quelques-uns à l'essai.

L'Université propose ainsi à son personnel d'acheter un vélo électrique à prix réduit. Des mensualités peuvent aussi être prélevées directement à partir de la paie.

« Avec ce vélo, je me rends au travail plus rapidement qu'en voiture depuis le centre-ville », a relevé Jim Gudjonson, le directeur de l'environnement et du développement durable de l'établissement.

Et en plus, on n'a pas à s'inquiéter de problèmes de stationnement. Jim Gudjonson, directeur de l'environnement et du développement durable de l'établissement.

Six vélos électriques peuvent aussi être essayés gratuitement pendant une semaine. D'autres s'ajouteront plus tard au dispositif de l'Université.

Une application est aussi développée pour permettre d'en déverrouiller avec son téléphone intelligent.