Comme chaque année, l'événement a eu un impact majeur sur la circulation automobile. Des dizaines d'artères ont été fermées, alors que de nombreuses autres voies de circulation sont déjà entravées en raison de travaux.

Mme Sévigny a concédé que la journée n'a pas été de tout repos pour les automobilistes. « C'est une fois par année », a-t-elle toutefois souligné.

« On ne peut pas non plus arrêter de faire des événements et de se rassembler à l'occasion d'activités festives. »

Vélo-Québec, organisateur de l'événement, recommandait de visiter son site internet pour obtenir toutes les informations.

Des centaines de bénévoles et policiers ont été positionnés aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes. Ces agents de la circulation ont remis à ceux qui le désirent un plan du parcours des événements et des voies de contournement. Les piétons et les cyclistes pouvaient traverser le train cycliste en tout temps.

Le parcours de cette année traversait les arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La-Petite-Patrie, de Saint-Léonard, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'Anjou, de Montréal-Est et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Parallèlement, un 60 ou un 100 kilomètres Découverte, au choix des cyclistes, s'est déroulé tout autour de l'île, principalement dans l'est.

Vendredi, plusieurs milliers d'amateurs de la petite reine ont quant à eux participé au Tour de nuit, une virée nocturne dans les rues montréalaises.