La tournée Eau et Hydrocarbures : le tour de la question a pris fin après avoir sillonné l'Est-du-Québec, de Rimouski à Gaspé. Au total, quelques centaines de personnes ont assisté à une trentaine de prises de parole.

L'opposition aux hydrocarbures qui a motivé cette initiative est toutefois loin d'être terminée, pour le coordonnateur général du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec, Marc Brullemans.

Il est temps d'agir, il est vraiment temps d'agir. C'est le cri du coeur que j'essaie d'envoyer. Il n'y a pas d'autre issue que de laisser les hydrocarbures sous terre. Marc Brullemans, coordonnateur général du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec

La mobilisation citoyenne devrait donc se poursuivre. « Notre espoir est d'avoir des comités citoyens vigilants pour agir de façon précoce et contrer l'action des lobbys », ajoute celui qui est également biophysicien.

M. Brullemans estime que cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que l'industrie des hydrocarbures est en expansion.

« Il y a déjà plusieurs projets dans la péninsule, il y a des demandes de permis d'exploitation, et pour nous, il est essentiel que les citoyens soient au courant de ces choses-là, et des conséquences à venir d'une exploitation à plus grande échelle », souligne-t-il.

On voit qu'on est dans une phase plus importante de développement de l'industrie des hydrocarbures au Québec. Marc Brullemans, coordonnateur général du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec

Parmi les experts invités dans le cadre de la tournée, l'auteur et philosophe Alain Deneault a donné trois conférences sur l'économie du pétrole en lien avec la présence de Junex et de Pieridae sur le territoire gaspésien.