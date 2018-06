La chaleur et le soleil étaient au rendez-vous pour l'ouverture de la saison de camping à l'Île-du-Prince-Édouard. Le terrain de camping situé au parc provincial de Linkleterre non loin de Summerside était l'un des deux parcs provinciaux à ouvrir ses portes lors de cette première fin de semaine du mois du juin.

James Schurman, un campeur, vient ici depuis plus de 40 ans. Il ne voulait pas rater cette ouverture. « J'aime le camping. L'hiver et le printemps ont été assez longs, cela fait du bien d'être au grand air ».

Ils seront des dizaines de milliers de campeurs à fréquenter les terrains cet été. Une saison qui s'annonce déjà très chargée. L'an dernier, plus de 39 000 sites ont été vendus. Shane Arbing, le gestionnaire des parcs provinciaux, assure que les réservations sont déjà à la hausse pour la saison à venir.

L'achalandage attendu pour cette année pousse les touristes, les campeurs, les propriétaires et les parcs à réfléchir à la légalisation prochaine du cannabis qui pourrait intervenir au cours de l'été. Et à l'approche du jour J, il est toujours difficile d'établir des règles précises.

Shane Arbing explique qu'aucun règlement n'est encore en vigueur dans les parcs.

Les lois entourant la consommation de cannabis sont encore à l'étude. Nous attendons les décisions qui seront prises par le gouvernement provincial pour aller de l'avant. Shane Arbing, gestionnaire des parcs provinciaux

Shane Arbing explique que les parcs provinciaux attendent les règles et lois qui seront prochainement établies par la province. Photo : John Robertson / CBC

39 000 sites ont été réservés en 2017. Un chiffre qui devrait être à la hausse cette année. Photo : John Robertson / CBC

L'usage du cannabis médicinal encadré comme l'alcool et la cigarette

De son côté Parcs Canada se trouve aussi dans la même situation d'attente. L'entité fédérale n'a pas encore pris de décision concernant la consommation du cannabis dans ses parcs. Dans un communiqué de presse, Parcs Canada souligne que la consommation de cannabis récréatif est pour le moment illégale dans les parcs. Il assure aussi vouloir suivre les gouvernements provinciaux.

Aucune décision finale concernant les politiques futures n'a été prise pour le moment. Les lois provinciales établies par les provinces seront appliquées aux parcs nationaux, aux lieux historiques et aux aires marines de conservation. Communiqué de Parcs Canada

En attendant sa légalisation, Shane Arbing explique que la consommation de cannabis médicinal sera autorisée et encadrée de la même manière que l'alcool et la cigarette.

L'alcool et la cigarette seront autorisés sur les sites mais interdits dans les lieux publics ou les aires de jeu. Shane Arbing, gestionnaire des parcs provinciaux de l'Île-du-Prince-Édouard

James Schurman n'est pas contre la consommation du cannabis, loin des enfants, dans les campings. Photo : John Robertson / CBC

Malgré tout, le cannabis reste encore un sujet sensible et divise sur les terrains de camping. James Schurman avoue ne pas avoir de problème avec la consommation de cannabis sur les terrains de camping. Elle doit être cependant confinée et éloignée des enfants.

La situation est bien différente du côté des propriétaires de terrains de camping privés. Joints par téléphones, des dizaines de propriétaires ont refusé nos demandes d'entrevues. Ils assurent attendre eux aussi la décision de la province avant de se prononcer.