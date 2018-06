Plusieurs centaines de personnes participnt aux différentes activités proposées, soit la marche, la course à pied ou les patins à roues alignées.

L'événement vise à encourager les saines habitudes de vie et faire connaître le sentier polyvalent Osisko.

Le coordonnateur en sport et plein air à la Ville de Rouyn-Noranda Martin Rochette dit avoir remarqué l'augmentation du nombre de participants.

« L'objectif premier est d'amener un événement de cette nature-là à Rouyn-Noranda il y a 15 ans et puis faire connaître aux gens les possibilités de ce sentier-là. On a eu une augmentation, la première année on avait 150 participants, aujourd'hui on va avoir tout le temps, dépendamment des températures, entre 700 et 900 personnes », dit-il.

Sylvain Rancourt de Palmarolle participe à la 15e Fête de la santé de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Plusieurs parmi les participants étaient venus de l'extérieur de Rouyn-Noranda.

C'est le cas de Sylvain Rancourt et de ses trois frères de Palmarolle.

« Ça fait partie de mon entraînement, je fais des marathons à l'année. J'en fais 4 à 5 par année. On vient ici [pour] courir avec le monde, s'amuser, c'est toujours le fun et plaisant de voir la gang, et c'est toujours plus le fun de courir avec la gang que d'être tout seul à s'entraîner », soutient Sylvain Rancourt.