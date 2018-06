Réunies dans le quartier Saint-Roch samedi, plusieurs personnes handicapées espèrent un changement de cap quant à l’accessibilité des routes et des trottoirs à Québec.

« Ça fait à peu près trois fois que j'appelle pour dire que les trottoirs dans Saint-Roch, souligne Sylvain Santerre, résident de Québec qui doit se déplacer en triporteur. Il y a des trous de deux pouces de creux par trois pouces de large. »

« Pour quelle raison ils ne prendraient pas un petit 1000 dollars pour mettre de l’asphalte et remplir ces trous-là. J'ai beau appeler, j'ai l'impression qu'ils rient de nous. »

Manon Blaney Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Présente lors du rassemblement, la vice-présidente du Groupe O'Drey, Manon Blaney, souhaite de son côté voir naître davantage de logements mieux adaptés aux personnes handicapées.

« Notre projet c’est vraiment de créer des logements locatifs à prix abordable avec une mixité de personnes. On vise 50 % de personnes handicapées et 50 % de personnes non handicapées », affirme-t-elle.

Présentement, les personnes handicapées ont très peu de logements accessibles et adaptés pour nous. Manon Blanery, vice-présidente du Groupe O'Drey

En se réunissant ainsi dans un lieu public une fois l'an, les personnes handicapées de la région de Québec espèrent sensibiliser la population à ce genre de difficultés auxquelles ils sont confrontés.