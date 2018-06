Contrairement à l'année dernière, le nombre d'inscriptions n'a pas atteint la barre des 2000 coureurs.

Le président de l'événement, Mario Moses, croit que cette légère baisse est causée par les travaux en cours sur la route 299, qui ont mené certains groupes à annuler leur participation au marathon.

Il affirme par ailleurs que 45 % des participants sont venus de l'extérieur de la Gaspésie, soit d'ailleurs au Québec et au Canada, mais aussi de l'Europe.

« Cette année, on a eu une hausse de la participation du côté des Maritimes, et on a un coureur qui vient de l'Allemagne, et qui en est à sa deuxième édition du Marathon Baie-des-Chaleurs », souligne M. Moses.

Selon lui, cette popularité attribuable aux paysages de la région, et à la chaleur des 230 bénévoles qui rendent l'événement possible.

On a la mer, la montagne, la qualité des parcours... on peut se le dire, on a un très beau produit. Mario Moses, président du Marathon Baie-des-Chaleurs

Un marathon écolo et branché

Pour ce sixième marathon, l'organisation de l'événement s'est donné comme objectif de réduire de moitié le nombre de bouteilles d'eau en plastique utilisées.

La station d'eau était donc composée de gros bidons d'eau où les coureurs ont pu remplir leur gourde personnelle.

Il était tout de même possible d'acheter de l'eau embouteillée sur place, et de petites bouteilles étaient aussi distribuées à la ligne d'arrivée pour les participants qui en auraient eu besoin.

Autre nouveauté cette année, un réseau wi-fi était disponible spécifiquement pour l'événement.

Il faut dire que le Marathon Baie-des-Chaleurs est un événement majeur pour la municipalité d'à peine 4000 habitants.

Juste avec les dépenses des coureurs, ça environne les 250 000 dollars de retombées économiques directes pour une journée d'événement. Mario Moses, président du Marathon Baie-des-Chaleurs

« Ça ouvre la saison touristique à Carleton-sur-Mer », ajoute M. Moses, soulignant que certains en profitent pour y passer quelques jours de vacances.

Avec les informations de Laurence Gallant