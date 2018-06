Un texte de Louis Garneau

Dans les écoles de la Basse-Côte-Nord, les problèmes de recrutement ne sont pas nouveaux. Mais la recherche d'enseignants se complique alors que toutes les commissions scolaires vivent une pénurie.

La Commission scolaire du Littoral couvre une région particulièrement vulnérable, admet son secrétaire général : « C'est un territoire isolé, éloigné, pas de route, accessible par avion ou bateau. »