La police régionale de Durham indique que des milliers de personnes participaient au 11e Ribfest annuel de la ville située à l'est de Toronto lorsque la fusillade a éclaté.

Les agents ont été appelés pour des tirs à l'extérieur d'un centre communautaire peu après 23 h.

Le sergent-chef de la police régionale de Durham, Paul Cummins, dit qu'une personne armée a ouvert le feu dans « la zone générale » du Ribfest.

La police ajoute ne pas pouvoir dire de façon sure si une personne en particulier était ciblée ou non. Elle n'a pas non plus déterminé s'il y a eu une altercation avant les coups de feu et s'il y avait un ou plusieurs tireurs.

L'un des blessés a été transporté à l'Hôpital Sunnybrook et deux autres dans un hôpital local.

Le quatrième blessé s'est rendu plus tard à l'hôpital.

Tous devraient se remettre de leurs blessures.

La police n'a donné aucune information sur un suspect et poursuit son enquête.