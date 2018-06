Jean-Maurice Matte qui est également le président du Caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), sera accompagné des mairesses de Chibougamau et de Nicolet, Manon Cyr et Geneviève Dubois.

La mission a pour objectif d'échanger avec les leaders des Amériques sur le pouvoir d'attraction des villes et les nouvelles pratiques en matière de marketing territorial.

Selon Jean-Maurice Matte, certaines pratiques peuvent être bonnes pour attirer du monde dans les villes de centralité de la région comme Senneterre, Malartic, Ville-Marie et La Sarre.

« On s'en va vraiment sans un colloque où on va mieux saisir, mieux comprendre comment certaines municipalités ont réussi à s'en sortir, à développer leur centre-ville et à attirer de la main-d'œuvre, des entreprises et des commerces dans un contexte ou la nouvelle économie est très prenante et où les gens achètent de plus en plus par d'autres moyens que dans des commerces ou plutôt par internet », dit-il.

Il y a quand même des municipalités qui ont développé leur centre-ville malgré tout ça. Jean-Maurice Matte

Les municipalités de centralité sont municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec.

Le Québec compte une soixantaine de villes de centralité.