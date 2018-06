Une jeune femme de 22 ans attendait l'autobus quand elle se serait fait approcher par un homme inconnu. Cette personne l'aurait agrippée et traînée dans des buissons dans le but de l'agresser.

Deux passants sont intervenus et le suspect s'est enfui à pied.

Le suspect est un homme blanc au ton basané, âgé d'environ 30 à 35 ans et mesurerait environ 5 pieds 10 pouces, ou 1,77 m, avec un fort gabarit et les yeux et les dents croches.

Il portait une casquette noire avec un logo rouge, un chandail à manches courtes noir avec un logo rouge à l'avant, des pantalons courts noirs et des souliers noirs.

La police d'Ottawa souhaite mettre le public en garde et demande aux gens d'appeler le SPO s'ils ont été témoins de l'événement ou s'ils ont vu quelqu'un qui correspond à cette description.

Pour joindre le SPO, composez le 613-236-1222 au poste 5760 ou par courriel : mcm@ottawapolice.ca

Vous pouvez aussi contacter de façon anonyme et sans frais l'organisme « Échec au crime » au 1-800-222-8477(TIPS) ou via l'application mobile de la police d'Ottawa.