Pour l'occasion, de nombreuses activités étaient organisées samedi dans plus d'une centaine de librairies au pays, notamment à la Librairie de Verdun, où l'écrivain Dany Laferrière se trouvait pour dédicacer son dernier livre Autoportrait de Paris avec chat.

Pour M. Laferrière, membre de l'Académie française depuis 2013, les librairies indépendantes sont des endroits essentiels pour la diversité littéraire puisqu'ils font en sorte que l'offre ne soit pas uniquement constituée de « livres qui ont la faveur du moment ».

C'est de permettre à des livres qui ne s'adressent pas à tout le monde, c'est-à-dire qui demandent une participation plus active au lecteur, de rester quand même sur les tablettes. Dany Laferrière, écrivain et membre de l'Académie française

Après des années difficiles, il semble que les libraires indépendants aient trouvé une recette gagnante en misant des produits diversifiés et hors du commun ainsi qu'un service personnalisé. Une stratégie qui fait l'unanimité, de Montréal à l'Abitibi.