L'hôpital disposait jusqu'ici d'un terrain d'atterrissage pour les hélicoptères, mais celui-ci ne satisfaisait plus aux nouveaux critères de Transports Canada, et a été fermé en novembre 2017.

« Le transport par hélicoptère est très important pour s'assurer que nos patients puissent être transportés plus rapidement et en toute sécurité vers des hôpitaux plus grands à Winnipeg », explique Jeannette Chobotar, la directrice des soins de santé à l'Hôpital Sainte-Anne.

Le coût du projet de construction est estimé à environ 300 000 $. La collecte de fonds a pour l'instant permis de prélever plus de la moitié de cette somme.