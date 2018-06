Miguel Cabrera a amorcé cette manche par un simple contre Seunghwan Oh (1-1) avec un seul retrait. Il a été remplacé par le coureur substitut Victor Reyes. Victor Martinez a par la suite frappé un double, et Ronny Rodriguez l’a remplacé sur les sentiers.

Les Blue Jays ont intentionnellement envoyé Niko Goodrum au premier but pour remplir les sentiers. Mais après avoir subi trois retraits sur des prises à ses trois premières présences au bâton, Hicks a frappé un simple de deux points par-dessus la tête du joueur de deuxième but Devon Travis.

Jacoby Jones a ajouté un ballon-sacrifice pour creuser l’écart à trois points.

Louis Coleman (3-0) a obtenu la victoire en n’accordant aucun point en huitième manche, tandis que Joe Jimenez s’est retrouvé sur la butte en neuvième pour récolter son tout premier sauvetage. Les Tigers ont gagné quatre matchs de suite et six de leurs sept dernières rencontres.

La formation torontoise, qui a mené 2-1 et 4-2, s’est inclinée pour une cinquième rencontre de suite.

Aucun des deux lanceurs partants n’a été nommé dans la décision. Matthew Boyd, des Tigers, a accordé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. J.A. Happ a de son côté donné quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles aux frappeurs adverses.