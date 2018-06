Un texte de Camille Feireisen

L’événement se déroule au centre Harbourfront depuis jeudi soir et se poursuit jusqu’à dimanche.

Pendant quatre jours, le public a eu l’occasion d’élargir sa compréhension de la mode autochtone.

Des designers, des artistes, des universitaires et des chefs de file de l’industrie de la mode, Autochtones ou non, ont participé aux débats et aux conférences présentés.

Xena Cowan est originaire de la communauté Mohawk des Six Nations dans le sud de l'Ontario et vit à Montréal. Elle a participé à l'organisation de la Semaine de la mode autochtone.

Selon elle, cette initiative est une expérience éducative notamment pour permettre au public non-autochtone de rencontrer des Autochtones et découvrir leur art, dans leurs traditions et leur authenticité, mais surtout de pouvoir poser des questions.

Xena Cowan, une des organisatrices de l'événement Photo : Radio-Canada

Les communautés autochtones regorgent de talents émergents. Cette semaine leur donne l'occasion de vendre et montrer leur art, non seulement aux Autochtones, mais aussi à des non-Autochtones, qui n'ont peut-être jamais vu d'art authentique. On voit ça souvent de l'art fake et ça c'est le real deal. Ce genre d'événement permet d'amorcer une conversation. Xena Cowan

En quelques images

Jennifer Younger vient d'Alaska présenter ses bijoux, qu'elle confectionne à la main, à l'aide d'un couteau, pièce par pièce #IFWTO #icito pic.twitter.com/giqB7CUAtt — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) 2 juin 2018

Sage Petahtegoose vient du Manitoba, c'est sa 1ère Semaine de la mode et selon elle ce genre d'événement " ne vont que grandir dans les prochaines années" #IFWTO @IFWtoronto pic.twitter.com/i5FJUeY0DJ — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) 2 juin 2018

Atelier de tissage traditionnel

Cet atelier de tissage traditionnel était présenté par un couple du Nouveau Mexique.

Atelier de teinture de tissus

C’est Carola Jones, qui vient de la Caroline du Nord qui a proposé cet atelier.