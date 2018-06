Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Michel-Félix Tremblay

L’organisateur, Sébastien Ouellet, un passionné de longue date de cette musique brutale pour les uns, enivrante pour les autres, estime qu’il est difficile de promouvoir le métal en région.

C’est ce qui lui a donné l’idée d’organiser un festival. « Ça crée l’occasion de faire jouer beaucoup de groupes à la fois », dit-il.

La majorité des groupes viennent de la région ou ont des membres qui proviennent de la région. « Le Gaspesian Metal Fest vise à donner une place aux talents locaux qui n’ont pas beaucoup de visibilité », précise l’organisateur.

L'organisateur du Gaspesian Metal Fest, Sébastien Ouellet Photo : Radio-Canada

Sébastien Ouellet rappelle que le milieu du métal était très actif au milieu des années 1990.

« Des endroits pour faire des spectacles, il y en avait partout, se souvient-il. Il y avait des spectacles tous les mois à Matane. Les groupes étaient vraiment très actifs. À l’époque, Rimouski était la capitale du métal. Les salles étaient pleines. Aujourd’hui, quand on a 50, 70, 100 personnes, on est contents. Ce sont les mêmes amateurs, ils ont vieilli et ils ont des enfants, alors c’est difficile pour eux de se libérer. »

Treize groupes se succéderont sur scène. Photo : Radio-Canada

Les enfants devant la scène

Et justement, le Gaspesian Metal Fest propose aux amateurs d’amener leurs enfants dimanche après-midi.

Selon Sébastien Ouellet, les enfants aiment l’énergie du métal. « Au début, ils sont intimidés par ces grands gars aux cheveux longs, mais une fois que la musique embarque, ils regardent les musiciens et ils sont fascinés! »

Même si la clientèle vieillit, Sébastien Ouellet estime que « le métal, ça marche comme ça a jamais marché ».

L’organisateur attend 150 personnes par jour pour atteindre une assistance de 350 à 500 pour la fin de semaine.