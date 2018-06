Le village de Bégin devient la septième municipalité nourricière dans la région. Son objectif : aménager un nouvel espace culturel public au cœur de ce nouvel environnement.

Le conseiller municipal Stacey Potvin explique que l’aménagement sera réalisé à côté du centre communautaire.

Des légumes, des arbres fruitiers et des fleurs comestibles ont été plantés par une trentaine de citoyens à Bégin. Photo : Radio-Canada/Rosalie Dumais-Beaulieu

« Il va optimiser l'utilisation du centre communautaire intérieur et extérieur, que ce soit pour des activités qui sont déjà implantées annuellement, que ce soit la Saint-Jean-Baptiste ou le marché public d'automne. »

On veut un amalgame culturel qui va se passer du côté citoyen humain, mais en se connectant avec la nature et ce qu'elle peut nous apporter au niveau de nos vies au quotidien. Stacey Potvin, conseiller municipal à Bégin

La forêt nourricière est le premier pas vers ce nouvel aménagement.

Petits et grands y mettent leur grain de sel, avec comme mission de s'informer et de s'autosuffire.

L'aménagement de la forêt nourricière se fera autour du thème « Mère nourricière », un concept de l'artiste Claudie Villeneuve. Photo : Radio-Canada

Marie-Lise Chrétien, chargée de projet chez Eurêko, explique qu'une forêt comme celle-ci donne des informations sur les types de plants.

« C'est sûr qu’on n’a pas décidé de faire un grand champ de patates pour nourrir tout Bégin ici, mais on réalise que finalement la première étape, c'est de retrouver les éléments de connaissance pour s'avoir comment planter, comment cultiver, et retrouver une plus grande autonomie. »

D'ici 2020, Eureko souhaite que 30 % des municipalités de la région aient une forêt nourricière.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu